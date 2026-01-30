Fitxaketa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Wesleyk utzita jokatuko du Realean

Bi hegaletan trebea den 20 urteko brasildarrak denboraldi amaierara arte jokatuko du talde txuri-urdinean utzita, 12 milioi euroren truke erosteko aukerarekin.

Wesley Gassova
Wesley Gassova. Argazkia: Real Sociedad

Azken eguneratzea

Realak eta Al-Nassr taldeak akordioa adostu dute Wesley Gassova Ribeirok 2025-2026 denboraldiaren amaierara arte talde txuri-urdinean utzita joka dezan, 12 milioi euroren truke erosteko aukerarekin.

Wesley Gassova Ribeirok (Sao Paulo, 2005) Corinthians klubeko harrobian hasi zuen bere ibilbidea. 2023an, 18 urte besterik ez zituela, lehen taldera igo zen eta 84 partida jokatu zituen bi denboraldi pasatxotan, Al-Nassr taldera iritsi aurretik. 

Jokalari brasildarra aurrelari indartsu eta trebea da, eta bi hegaletatik jokatzeko gai da. Brasilgo selekzioetan aritua, horren talentua eta moldakortasuna talde txuri-urdinaren eraso-eremua osatzera datoz.

Bestalde, 2024an bere proiekzioa markatu duen aitortza lortu zuen, Urrezko Samba saria eskuratuta. Sari horrek Realaren etorkizunerako apustua izatea ekarri du.

Fitxaketak Futbola Real Sociedad EA Sports Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X