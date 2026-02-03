Rueda de prensa
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Erik Bretos: "Vamos a pelear por estar en Europa"

Erik Bretos, Realeko kirol-zuzendaria
18:00 - 20:00
Erik Bretos, director deportivo de la Real Sociedad
Euskaraz irakurri: Erik Bretos: "Europan egoteko borrokan izango gara"
author image

EITB

Última actualización

El director deportivo de la Real Sociedad, Erik Bretos, ha ofrecido este martes por la mañana una rueda de prensa en Zubieta para analizar los movimientos realizados en el mercado de invierno, y explicar cómo ve la segunda parte de la temporada.

La Real renueva a Pablo Marín hasta 2029
Wesley jugará cedido en la Real
Real Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X