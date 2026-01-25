Moeve F Liga
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Realak 3 eta 0 irabazi dio Eibarri Zubietan jokatutako euskal derbia

Txuri-urdinak nagusitu dira armaginen aurkako F Ligako 17. jardunaldiko partidan. Intza Egigurenek lehena egin eta gero,  bigarren zatian Eibarrek bere atean sartu ditu hurrengo bi golak.

Reala vs Eibar
Reala vs Eibar Argazkia: @SDEibar
author image

EITB

Azken eguneratzea

Realak 3 eta 0 irabazi dio Eibarri igande honetan Zubietan jokatu den 17. Jardunaldiko euskal derbia.

17. minutuan Intza Egigurenek markagailua zabaldu du. Bigarren gola Ane Etxezarretak egin du, bere atean, 78. minutuan; eta hirugarrena Astralagak, bere atean, azken horrek ere. Ondorioz, talde txuri-urdinak irmo eutsiko dio sailkapenean 3. postuari, 37 punturekin; armaginak, aldiz, 12. postuan daude, 17 punturekin.

Talde txuri-urdina konfiantza handiarekin aritu da partidaren hasieratik, eta Donostiako taldeak azkar hartu du aurrea markagailuan, 17. minutuan, Intza Egigurenen bitartez. Nerea Eizagirrek egindako pase bikaina jaso du Intzak baloia armaginen ate barrura sartzeko (1-0). 

Realak patxadarekin jokatu du, eta Eibarren akatsak bultzatu nahi izan ditu. Bigarren gol aukera 37. minutuan etorri da, baina ezerezean geratu da epaileak VARean berrikusi eta gero.

Olatu txikia hartu du lehen zatiaren ondarrean talde armaginak, eta oso gutxiagatik ez du berdinketa lortu 38. minutuan, Arrulak eragotzi duena.

Bigarren zatiaren hastapenean Eibarrek urrats bat aurrera egin du, talde armaginak hortzak erakutsi ditu, eta bizpairu argialdi izan ditu baina ez du bere unea aprobetxatu. 

Neurketak aurrera egin ahala, talde txuri-urdinak eroso jokatu du, eta 78. minutuan Arturo Ruizen taldearen bigarren gola etorri da, Ane Etxezarretak bere atean egindakoa. 

Partidaren ondarrean talde txuri-urdinaren nagusitasuna areagotu da, Ceciliak hegaletik abantaila lortuta, haren erdiraketa Astralagak bere atean sartu duenean(3-0).

 

Futbola SD Eibar Real Sociedad Moeve F Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X