La Real Sociedad gana 3-0 al Eibar y se adjudica el triunfo en el derbi
El equipo txuri-urdin se ha impuesto ante las armeras en el partido correspondiente a la 17ª jornada de la Liga F Moeve. Egiguren ha sido la encargada de abrir el marcador y en la segunda parte el Eibar ha marcado en propia puerta los dos siguientes goles.
La Real Sociedad ha ganado por 3-0 cotra el Eibar el derbi vasco de la 17ª jornada disputado este domingo en Zubieta.
En el minuto 17, Intza Egiguren ha sido la encargada de abrir el marcador. El Eibar se ha mostrado más impetuoso en la segunda mitad pero no ha aprovechado las oportunidades y 2 goles en propia puerta de Etxezarreta y de Astralaga les dejan con 17 puntos en la tabla.
El equipo txuri-urdin, por su parte, se mantiene firme en la 3ª posición de la clasificación con 37 puntos, a un solo punto del Real Madrid.
La Real se ha mostrado muy confiado desde el inicio del partido y ha conseguido adelantarse en el marcador, en el minuto 17, por medio de Intza Egiguren.
A lo largo del primer tiempo, el conjunto donostiarra ha dominado la posesión con autoridad, superando claramente al Eibar tanto en control de balón como en aproximaciones. A pesar de algunos intentos del equipo visitante, la defensa de la Real ha sabido mantener el orden y no ha concedido oportunidades claras hasta el descanso.
El equipo armero ha cogido una pequeña ola en los últimos minutos de la primera parte y por muy poco no ha logrado empatar en el minuto 38.
En el arranque del segundo acto, el Eibar ha dado un paso al frente y ha tenido varias ocasiones de gol, pero no ha aprovechado su momento.
Finalmente, la insistencia de la Real ha tenido premio. En el minuto 79, un centro lateral ha acabado con el balón introducido en su propia portería por Ane Etxezarreta, que en su intento de despeje ha firmado el 2-0 para las locales.
El partido ha quedado definitivamente sentenciado en los minutos finales. En el 88, otra acción ofensiva de la Real ha terminado nuevamente en gol en propia puerta, tras un despeje desafortunado de la portera armera Astralaga, que ha establecido el 3-0 definitivo.
