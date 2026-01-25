Reala vs eibar (3-0)
Nerea Eizagirre: "Beti esan dugun bezala, eguneroko lan horretan dago gakoa"

Nerea Eizagirre
18:00 - 20:00
Nerea Eizagirre. Argazkia: EITB

Azken eguneratzea

Realak 3-0 irabazi du Zubietan jokatutako euskal derbian. Partidaren ostean, Eizagirre pozarren agertu da, eta orain arte egindako lan ona azpimarratu du.

Futbola Real Sociedad Emakume kirolariak Euskal Derbia

