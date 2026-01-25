Nerea Eizagirre: "Beti esan dugun bezala, eguneroko lan horretan dago gakoa"
Realak 3-0 irabazi du Zubietan jokatutako euskal derbian. Partidaren ostean, Eizagirre pozarren agertu da, eta orain arte egindako lan ona azpimarratu du.
Zure interesekoa izan daiteke
Oyarzabalek ekaitza piztu du eta Celta garaitu dute (3-1)
Realak jokalari bat gutxiagorekin Celta menderatu du, Oyarzabalen erakustaldi bikainari esker.
Realak 3-0 irabazi dio Eibarri Zubietan jokatutako euskal derbia
Txuri-urdinak nagusitu dira armaginen aurkako F Ligako 17. jardunaldiko partidan. Intza Egigurenek lehena egin eta gero, bigarren zatian Eibarrek bere atean sartu ditu hurrengo bi golak.
Sanse galtzaile atera da Leganesen aurkako partidan (2-0)
Fragak penalti bat gelditu du, baina Donostiako taldeak ezer gutxi egin ahal izan du Madrilgoaren nagusitasunaren aurrean.
Matarazzo: "Partidu hauetan egin duguna errendimendua da, ez zortea"
Realeko entrenatzaileak Celtaren aurka jokatuko duten partidaz hitz egin du, EA Sports Ligako 21. jardunaldian. Bestalde, Gotiren irteeraz ere mintzatu da.
Beñat Turrientes: “Oso pozik nago, dena ondo ari zait ateratzen”
Rino Matarazzok talde txuri-urdina hartu zuenetik, Realeko erdilaria jokalari onenetakoa ari da izaten. EITB beasaindarrarekin izan da.
Nahia Aparicio: "Eibarren aurkako partidak beti dira zailak"
Realak eta Eibarrek derbia jokatuko dute igande honetan, urtarrilak 25, F Ligako 17. jardunaldian. Nahia Apariciok neurketa nola ikusten duen azaldu du elkarrizketa honetan.
Kubok lesioa du ezker hankako iskiotibialean
Jokalari japoniarra astelehen honetan ebaluatu dute klubeko zerbitzu medikuek.
Aramburu: "Asko sufritutako garaipena izan da"
Realeko jokalariak Bartzelonaren aurkako garaipenari buruz hitz egin du (2-1) Anoetan, EA Sports Ligako 20. jardunaldian.
Anoetako "danborradak" Bartzelona garaitu du (2-1)
Intentsitate handiko partida izan da, eta txuri-urdinek Oyarzabalen eta Guedesen golei esker lortu dute garaipena.