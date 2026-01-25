REAL VS EIBAR (3-0)

Nerea Eizagirre: "Como siempre decimos, la clave está en el trabajo diario"

Nerea Eizagirre
18:00 - 20:00

Nerea Eizagirre. Foto: EiTB

Euskaraz irakurri: Nerea Eizagirre: "Beti esan dugun bezala, eguneroko lan horretan dago gakoa"

Última actualización

La Real Sociedad ha ganado 3-0 en el derbi vasco disputado en Zubieta. Tras el partido, Eizagirre se ha mostrado contenta, y ha destacado el buen trabajo realizado hasta el momento.

Fútbol Real Sociedad Mujeres deportistas Derbi Vasco

