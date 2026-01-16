EA SPORTS LIGA

Pellegrino Matarazzo: "Taldea aztertzen jarraitu nahi dugu"

18:00 - 20:00
Pellegrino Matarazzo. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Realak igandean Bartzelona liderra jasoko du Anoetan, eta entrenatzaileak taldearen bilakaeraz hitz egin du prentsaurrekoan. "Pozik nago taldearekin, jokalariak hazten ari dira", adierazi du Matarazzok.

Halaber, "merkatuan zerbait egin behar bada, egingo dugu; baina taldea aztertzen jarraitu nahi dugu" azpimarratu du estatubatuarrak.

Futbola Real Sociedad EA Sports Liga

