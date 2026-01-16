Pellegrino Matarazzo: "Seguimos evaluando al equipo"
La Real Sociedad recibirá el domingo al Barcelona en Anoeta, y el técnico ha hablado en rueda de prensa sobre la evolución del equipo. "Estoy contento con el equipo, los jugadores están creciendo", ha afirmado Matarazzo.
Asimismo, el estadounidense ha subrayado que "si necesitamos hacer algo en el mercado lo haremos; pero, de momento, seguimos evaluando al equipo".
Te puede interesar
¿Cómo ven a la Real actual Txiki Begiristain y David Silva?
La temporada de sidra de Usurbil ha arrancado con la presencia de caras conocidas del fútbol, como Roberto Carlos, David Silva y Txiki Begiristain. Nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con los dos últimos, ambos ex jugadores de la Real Sociedad, a los que hemos preguntado cómo ven al equipo txuri-urdin.
La defensa de la Real María Molina será operada del menisco en los próximos días
La jugadora catalana de 25 años se lesionó la rodilla en un entrenamiento. Será intervenida quirúrgicamente por el Dr. Javier Albillos en la Policlínica Gipuzkoa.
Unai Marrero: "Ha sido un momento muy bonito, hemos pasado a cuartos y es muy importante"
El portero de la Real Sociedad Unai Marrero ha sido uno de los protagonistas del triunfo ante Osasuna en la Copa del Rey y ha contado cómo lo ha vivido.
Matarazzo, sobre el partido ante Osasuna: "Tenemos que rendir en todas las fases"
Declaraciones de Pellegrino Matarazzo sobre el partido de Copa del Rey contra Osasuna.
El Sanse y el Albacete cierran un empate que no le vale a ninguno (0-0)
En el estreno de los txuri-urdin en Zubieta, ambos equipos han dispuesto de numerosas ocasiones, pero ninguno ha logrado convertirlos en gol.
Edna Imade firma un "hat-trick" ante el Atlético para despedirse de la Real por todo lo alto (5-5)
El Atlético de Madrid y la Real Sociedad han disputado un partido vibrante que ha terminado con un espectacular empate a cinco goles. El conjunto txuri-urdin, además, ha podido marcar el sexto en el tramo final del encuentro. La delantera nigeriana Edna Imade ha marcado un "hat-trick" en su último partido con la Real.
Brais: "Parece que nos gusta sufrir"
El jugador de la Real Sociedad ha hablado sobre la victoria ante el Getafe (1-2) en la 19ª jornada de la Liga EA Sports.
La Real Sociedad corta su mala racha ante el Getafe con un final de película (1-2)
Brais Méndez ha marcado el primer gol, y tras poner Juanmi el empate, Aramburu ha marcado de cabeza el gol de la victoria, poniendo fin a su mala racha.
Sadiq deja la Real Sociedad para fichar por el Valencia hasta 2028
El delantero nigeriano ya jugó cedido en el club valencianista en la segunda parte de la pasada campaña.