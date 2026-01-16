EA SPORTS LIGA

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Pellegrino Matarazzo: "Seguimos evaluando al equipo"

18:00 - 20:00
Pellegrino Matarazzo. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Pellegrino Matarazzo: "Taldea aztertzen jarraitu nahi dugu"
author image

EITB

Última actualización

La Real Sociedad recibirá el domingo al Barcelona en Anoeta, y el técnico ha hablado en rueda de prensa sobre la evolución del equipo. "Estoy contento con el equipo, los jugadores están creciendo", ha afirmado Matarazzo.

Asimismo, el estadounidense ha subrayado que "si necesitamos hacer algo en el mercado lo haremos; pero, de momento, seguimos evaluando al equipo".

Fútbol Real Sociedad LaLiga EA Sports

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X