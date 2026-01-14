Errege Kopa
Unai Marrero: "Amestutako gaua izan da"

Unai Marrero Realeko atezainaren adierazpenak, Kopako partidaren ostean.
18:00 - 20:00
Unai Marrero, Realeko atezaina
EITB

Unai Marrero Realeko atezaina Osasunaren aurka Errege Kopan lortutako garaipenaren protagonistetako bat izan da, eta nola bizi izan duen kontatu du.

Realak markagailua irauli du Osasunaren aurka, derbian, eta penaltietan sailkatu da Kopako final laurdenetarako
Real Sociedad Errege Kopa

