Copa del Rey
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Unai Marrero: "Ha sido un momento muy bonito, hemos pasado a cuartos y es muy importante"

Unai Marrero Realeko atezainaren adierazpenak, Kopako partidaren ostean.
18:00 - 20:00
Unai Marrero, portero de la Real Sociedad
Euskaraz irakurri: Unai Marrero: "Amestutako gaua izan da"
author image

EITB

Última actualización

El portero de la Real Sociedad Unai Marrero ha sido uno de los protagonistas del triunfo ante Osasuna en la Copa del Rey y ha contado cómo lo ha vivido.

La Real remonta ante Osasuna, en el derbi, y se clasifica en los penaltis para los cuartos de final de la Copa
Real Sociedad Copa del Rey

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X