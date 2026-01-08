Elkarrizketa
Ainhoa Moraza, Atletico Madrilen aurkako neurketari buruz: "Partida polita da taldearentzat, baita niretzat berezia ere"

Ainhoa Moraza Realeko jokalaria
Ainhoa Moraza Realeko hegaleko jokalaria. Irudia: EITB
Ainhoa Moraza Realeko jokalariak bere taldekide ohien aurkako norgehiagoka "erronka" bezala ikusten du. Bestalde, Edna Imaderen hutsunea nabarituko dutela onartu du Morazak: "Faltan botako dugu". "Nik uste dut talde polita daukagula urte polita egiteko", erantsi duenez.

