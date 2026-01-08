Entrevista
Ainhoa Moraza sobre el choque ante el Atlético: "Es un partido bonito para el equipo y también especial para mí"

La lateral de la Real Sociedad Ainhoa Moraza. Imagen: EiTB

Euskaraz irakurri: Bideoa: Ainhoa Moraza Realeko jokalariari elkarrizketa, Ligako Atletico Madrilen eta Erregina Kopako Levante Badalonaren aurkako partiden atarian
La jugadora de la Real Sociedad, Ainhoa Moraza, ve el encuentro ante sus excompañeras como "un reto". Por otro lado, ha reconocido que notarán la ausencia de Edna Imade: "La echaremos de menos". "Yo creo que tenemos un  buen equipo para hacer un año bonito", ha añadido.

