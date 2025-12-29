Zubietan
Realaren lehen entrenamendua, Pellegrino Matarazzoren aginduetara

SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 29/12/2025.- El entrenador estadounidense, Pellegrino Matarazzo (d) dirige este lunes en las instalaciones de Zubieta, su primer entrenamiento como técnico de la Real Sociedad. EFE/Javi Colmenero
Pellegrino Matarazzo Realeko entrenatzaile berria bere lehen lan saioan, Zubietan. Argazkia: EFE

Gabonetako atsedenaren ostean, lanera itzuli da astelehen honetan Reala.  Pellegrino Matarazzo entrenatzaile berriaren lehen lan saioa izan da, Zubietan. Ateak irekita egin dute, eta realzale ugari izan da entrenamendua ikusten. 

Pellegrino Matarazzo, Realeko entrenatzaile berria 2027ko ekainera arte
