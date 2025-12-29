Realaren lehen entrenamendua, Pellegrino Matarazzoren aginduetara
Gabonetako atsedenaren ostean, lanera itzuli da astelehen honetan Reala. Pellegrino Matarazzo entrenatzaile berriaren lehen lan saioa izan da, Zubietan. Ateak irekita egin dute, eta realzale ugari izan da entrenamendua ikusten.
Zure interesekoa izan daiteke
Matarazzok dio hasiera-hasieratik "oso lotura estua" sentitu zuela Realaren balioekin
Bestalde, Realeko presidenteak eta kirol-zuzendariak, Jokin Aperribayk eta Erik Bretosek, "talde berri bat eraiki" behar dela onartu dute, talde txuri-urdinaren entrenatzaile berriaren aurkezpenean.
Sansek porrot egin du etxean Ceutaren aurka (1-3)
Txuri-urdinek partida indartsu hasi duten arren, Ceutak maila tekniko handia erakutsi du, eta hiru puntuak eraman ditu.
Reala final-laurdenetara pasa da Deportivo garaituta (1-4)
Egigurenen gol batek, Imaderen bik eta Rodriguez Herreroren beste batek garaipena eta final-laurdenetarako txartela eman diete txuri-urdinei.
Pellegrino Matarazzo, Realeko entrenatzaile berria 2027ko ekainera arte
Klubak jakinarazi du astelehenean egingo duela aurkezpen ofiziala, Anoetan, 16:00etan.
Mikel Oyarzabal: "Ez gabiltza asmatzen"
Realak bana egin du Levanteren aurka jokatu duen EA Sports Ligako 16. jardunaldiko partidan, etxetik kanpo. Partidaren amaieran, Mikel Oyarzabalek, burumakur, azaldu du ez direla erabaki egokiak hartzen ari, eta erantsi du momentu gogorra dela.
Realari garaipenak luzapenean egin dio ihes Valentzian (1-1)
Take Kubok sartutako golarekin aurreratu da Reala markagailuan, baina Levantek berdinketa lortu du, penaltiz, 92. minutuan. Ion Ansotegiren taldeak garaipena merezi izan du, baina porrot sentsazioarekin itzuliko da Donostiara.
Jon Ansotegi: "Etxetik kanpo jokatzeko eta emaitza on bat ateratzeko aukera bezala ikusi behar dugu"
Realak urteko azken partida jaitsiera postuetan sartuta jokatuko du, bitarteko entrenatzaile batekin eta etxetik urrun. Taldea konfiantza momentu altuenean ez egon arren, funtsezkoa da urtea ondo amaitzea eta Ansotegik partidaren aurreko prentsaurrekoan azaldu du Levanteren aurkako partida aukera bezala ikusten duela.
Jon Ansotegi: "Kosta egin zaigu baina pozik nago, garaipena heldu egin delako"
Eldense mendean hartuta, Errege Kopan aurrera egitea lortu du Realak. Jon Ansotegik partidaren analisia egin du prentsaurrekoan.
Realak sufritu egin du Eldan, baina Pablo Marinek azken hasperenean sartutako golari esker sailkatu egin da (1-2)
Sucicek aurretik jarri du talde txuri-urdina bigarren zatian, baina jarraian berdindu du Eldensek. Partida luzapenera bidera zihoala zirudienean, partidako jokaldirik onenean, Ansotegiren taldeak saria lortu du.