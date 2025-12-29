ZUBIETA

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Primer entrenamiento de la Real a las órdenes de Pellegrino Matarazzo

SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 29/12/2025.- El entrenador estadounidense, Pellegrino Matarazzo (d) dirige este lunes en las instalaciones de Zubieta, su primer entrenamiento como técnico de la Real Sociedad. EFE/Javi Colmenero
18:00 - 20:00

El nuevo entrenador de la Real, Pellegrino Matarazzo, en su primera sesión de trabajo en Zubieta. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Bideoa: Realaren lehen entrenamendua, Pellegrino Matarazzoren aginduetara
author image

EITB

Última actualización

Tras el descanso navideño, la Real Sociedad ha vuelto al trabajo este lunes.  Ha sido la primera sesión de trabajo del nuevo entrenador, Pellegrino Matarazzo, en Zubieta, que se ha desarrollado a puerta abierta y con un buen número de aficionados viendo el entrenamiento. 

Pellegrino Matarazzo, nuevo entrenador de la Real Sociedad hasta junio de 2027
LaLiga EA Sports Real Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X