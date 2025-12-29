Primer entrenamiento de la Real a las órdenes de Pellegrino Matarazzo
Tras el descanso navideño, la Real Sociedad ha vuelto al trabajo este lunes. Ha sido la primera sesión de trabajo del nuevo entrenador, Pellegrino Matarazzo, en Zubieta, que se ha desarrollado a puerta abierta y con un buen número de aficionados viendo el entrenamiento.
Te puede interesar
Matarazzo dice que desde el primer momento sintió "una conexión muy clara" con los valores de la Real
Por su parte, el presidente y el director deportivo de la Real Sociedad, Jokin Aperribay y Erik Bretos, han reconocido que tienen que "construir un nuevo equipo", en la presentación este lunes del nuevo entrenador del conjunto txuri urdin.
Derrota del Sanse en casa ante el Ceuta (1-3)
Pese al fuerte comienzo del equipo txuri-urdin, el Ceuta ha demostrado un gran nivel técnico y se ha llevado los tres puntos.
La Real Sociedad avanza a cuartos de final derrotando al Deportivo (1-4)
Un gol de Egiguren, un doblete de Imade y otro gol de Rodríguez Herrero han dado la victoria y el pase a los cuartos de final a las txuri-urdin.
Pellegrino Matarazzo, nuevo técnico de la Real Sociedad hasta junio de 2027
El club ha informado que el lunes, a partir de las 16:00, será presentado oficialmente en el Estadio de Anoeta.
Mikel Oyarzabal: "No estamos dando con la tecla"
La Real Sociedad ha empatado a uno ante el Levante en el partido correspondiente a la 16ª jornada de la Liga EA Sports. Tras el partido, Mikel Oyarzabal se ha mostrado cabizbajo y ha dicho que no están tomando las decisiones adecuadas y que es un momento duro para todos.
El Levante frustra la victoria de la Real en el descuento (1-1)
La Real se ha adelantado en el marcador con un gol de Take Kubo, pero el Levante ha empatado, de penalti, en el minuto 92. Los de Jon Ansotegi han merecido la victoria, pero vuelven a casa con sensación de haber caído derrotados ante el colista.
Jon Ansotegi: "Veo un equipo vivo y unido, con ganas de mejorar y ganar"
La Real afronta el último partido del año en puestos de descenso, con un entrenador interino y lejos de casa. Pese a no atravesar su mejor momento de confianza, Ansotegi ha explicado en la rueda de prensa que ve al equipo con ganas y el partido ante el Levante como una oportunidad.
Jon Ansotegi: "Me quedo con la actitud y la energía del equipo"
Tras derrotar al Eldense, la Real Sociedad ha conseguido pasar a la siguiente fase de la Copa del Rey.
La Real sufre en Elda, pero se clasifica gracias a un gol de Pablo Marín en el último suspiro (1-2)
Sucic ha adelantado al equipo txuri-urdin en la segunda parte, pero acto seguido ha empatado el Eldense. Cuando el encuentro parecía abocado a la prórroga, en una buena jugada, la mejor del partido, el equipo de Ansotegi ha obtenido el premio.