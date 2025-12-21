Erreginaren Kopa
Reala final-laurdenetara pasa da Deportivo garaituta (1-4)

Egigurenen gol batek, Imaderen bik eta Rodriguez Herreroren beste batek garaipena eta final-laurdenetarako txartela eman diete txuri-urdinei.

18:00 - 20:00

Realeko jokalariak, gol bat ospatzen. Argazkia: @RealSociedadFEM

author image

I. G. A. | EITB

Azken eguneratzea

Realak 1-4 irabazi dio Deportivori igande honetan Riazorren jokatu den Erreginaren Kopako final-zortzirenetako partida. Egigurenen gol batek, Imaderen bik eta Rodriguez Herreroren beste batek garaipena eta final-laurdenetarako txartela eman diete txuri-urdinei.

Donostiako taldeak azkar bideratu du kanporaketa Egigurenek 10. minuturako sartutako golari esker. Lehen zatiko gauzarik nabarmenena izan da, Realak baloiaren eta jokoaren nagusitasunari eutsi baitio, zelaian ondo kokatuta eta aurkariari arrisku handirik sortzen utzi gabe.

Bigarren zatian, jokoa gehiago bizitu da eta beste hiru gol ikusi ahal izan dira. Imadek txuri-urdinen bigarrena sartu du, Ceciliaren pasea ondo baliatuta (0-2).

Hala ere, Deportivok erreakzionatu egin du, eta hiru minutu geroago aldea murriztu du, Paula Gutierrezen gol ikusgarri batekin (1-2).

Hori konpontzeko, gakoa Imade izan da berriz ere, buruz bere bigarren gola sartu baitu markagailuan aldea handitzeko (1-3).

Dena erabakita zegoela, Lucia Rodriguez Herrerok 1-4koa egin du.

Futbola Real Sociedad Emakume kirolariak Erregina Kopa

