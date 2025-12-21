La Real Sociedad avanza a cuartos de final derrotando al Deportivo (1-4)
La Real Sociedad ha ganado por 1-4 contra el Deportivo de la Coruña este domingo en el partido de los octavos de final de la Copa de la Reina disputado en el estadio de Riazor. Un gol de Egiguren, un doblete de Imade y otro gol de Rodríguez Herrero han dado la victoria y el pase a los cuartos de final a las txuri-urdin.
El equipo donostiarra ha encarrilado la eliminatorias rápidamente con un gol de Egiguren para el minuto 10. Ha sido lo más destacado de una primera parte en la que la Real ha mantenido el dominio del balón y del juego, bien colocadas en el campo y sin dejar que el rival creara demasiado peligro.
En la segunda parte el juego se ha animado más y se han podido ver otros tres goles. Imade ha marcado el segundo gol de las txuri-urdin, a pase de Cecilia, quien ha dado sus segundo pase de gol del partido (0-2).
Aun así, el Deportivo ha reaccionado y ha recortado distancias tan solo tres minutos después, con un auténtico golazo de Paula Gutiérrez por toda la escuadra (1-2).
Para solucionarlo, la clave ha vuelto a ser Imade, que ha marcado su doblete de cabeza para volver a tener una distancia segura en el marcador (1-3).
Ya con todo decidido, Lucía Rodríguez Herrero ha marcado el definitivo 1-4.
Te puede interesar
Pellegrino Matarazzo, nuevo técnico de la Real Sociedad hasta junio de 2027
El club ha informado que el lunes, a partir de las 16:00, será presentado oficialmente en el Estadio de Anoeta.
Mikel Oyarzabal: "No estamos dando con la tecla"
La Real Sociedad ha empatado a uno ante el Levante en el partido correspondiente a la 16ª jornada de la Liga EA Sports. Tras el partido, Mikel Oyarzabal se ha mostrado cabizbajo y ha dicho que no están tomando las decisiones adecuadas y que es un momento duro para todos.
El Levante frustra la victoria de la Real en el descuento (1-1)
La Real se ha adelantado en el marcador con un gol de Take Kubo, pero el Levante ha empatado, de penalti, en el minuto 92. Los de Jon Ansotegi han merecido la victoria, pero vuelven a casa con sensación de haber caído derrotados ante el colista.
Jon Ansotegi: "Veo un equipo vivo y unido, con ganas de mejorar y ganar"
La Real afronta el último partido del año en puestos de descenso, con un entrenador interino y lejos de casa. Pese a no atravesar su mejor momento de confianza, Ansotegi ha explicado en la rueda de prensa que ve al equipo con ganas y el partido ante el Levante como una oportunidad.
Jon Ansotegi: "Me quedo con la actitud y la energía del equipo"
Tras derrotar al Eldense, la Real Sociedad ha conseguido pasar a la siguiente fase de la Copa del Rey.
La Real sufre en Elda, pero se clasifica gracias a un gol de Pablo Marín en el último suspiro (1-2)
Sucic ha adelantado al equipo txuri-urdin en la segunda parte, pero acto seguido ha empatado el Eldense. Cuando el encuentro parecía abocado a la prórroga, en una buena jugada, la mejor del partido, el equipo de Ansotegi ha obtenido el premio.
Sergio Francisco se despide en una emotiva carta de la Real: "Me llevo para siempre el cariño de todos"
El ya exentrenador txuri-urdin ha mostrado un agradecimiento especial para la afición por su "apoyo incondicional incluso en los momentos más complicados". Además, se ha abierto a afrontar "nuevos retos" en el fútbol profesional.
Jon Ansotegi: "Intentaré que todos los jugadores recuperen su mejor versión"
Jon Ansotegi se ha mostrado motivado con su reto como entrenador del primer equipo de la Real Sociedad. El primer obetivo es ganar mañana martes el partido de Copa del Rey ante el Eldense.
Exhibición txuri-urdin en Zubieta ante el Deportivo (3-0)
La Real Sociedad ha ganado 3-0 al Deportivo en la 14ª jornada de laLiga F Moeve que se ha disputado en Zubieta. Las donostiarras han dominado desde el principio, tanto en juego como en ocasiones. Los goles de Lucía Pardo, Emma Ramírez y Klara Cahynova no solo han reflejado el dominio del equipo local, sino que los tres puntos se han quedado en casa.