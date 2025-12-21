La Real Sociedad avanza a cuartos de final derrotando al Deportivo (1-4)

La Real Sociedad ha ganado por 1-4 contra el Deportivo de la Coruña este domingo en el partido de los octavos de final de la Copa de la Reina disputado en el estadio de Riazor. Un gol de Egiguren, un doblete de Imade y otro gol de Rodríguez Herrero han dado la victoria y el pase a los cuartos de final a las txuri-urdin.

El equipo donostiarra ha encarrilado la eliminatorias rápidamente con un gol de Egiguren para el minuto 10. Ha sido lo más destacado de una primera parte en la que la Real ha mantenido el dominio del balón y del juego, bien colocadas en el campo y sin dejar que el rival creara demasiado peligro.

En la segunda parte el juego se ha animado más y se han podido ver otros tres goles. Imade ha marcado el segundo gol de las txuri-urdin, a pase de Cecilia, quien ha dado sus segundo pase de gol del partido (0-2).

Aun así, el Deportivo ha reaccionado y ha recortado distancias tan solo tres minutos después, con un auténtico golazo de Paula Gutiérrez por toda la escuadra (1-2).

Para solucionarlo, la clave ha vuelto a ser Imade, que ha marcado su doblete de cabeza para volver a tener una distancia segura en el marcador (1-3).

Ya con todo decidido, Lucía Rodríguez Herrero ha marcado el definitivo 1-4.