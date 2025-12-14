F Moeve Liga
Txuri-urdinen erakustaldia Zubietan Deportivoren aurka (3-0)

F Ligako Reala-Deportivo partida.
Argazkia: EFE.

Realak 3-0 irabazi dio Deportivori Zubietan jokatu den F Moeve Ligako 14. jardunaldian. Donostiarrak hasieratik nagusi izan dira, jokoan zein aukeretan. Lucia Pardok, Emma Ramírezek eta Klara Cahynovak sartutako golek etxeko taldearen nagusitasuna islatzeaz gain, hiru puntuak etxean geratzea lortu dute.

