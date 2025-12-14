Exhibición txuri-urdin en Zubieta ante el Deportivo (3-0)

La Real Sociedad ha ganado 3-0 al Deportivo en la 14ª jornada de laLiga F Moeve que se ha disputado en Zubieta. Las donostiarras han dominado desde el principio, tanto en juego como en ocasiones. Los goles de Lucía Pardo, Emma Ramírez y Klara Cahynova no solo han reflejado el dominio del equipo local, sino que los tres puntos se han quedado en casa.