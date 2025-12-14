Exhibición txuri-urdin en Zubieta ante el Deportivo (3-0)
La Real Sociedad ha ganado 3-0 al Deportivo en la 14ª jornada de laLiga F Moeve que se ha disputado en Zubieta. Las donostiarras han dominado desde el principio, tanto en juego como en ocasiones. Los goles de Lucía Pardo, Emma Ramírez y Klara Cahynova no solo han reflejado el dominio del equipo local, sino que los tres puntos se han quedado en casa.
La Real Sociedad destituye a Sergio Francisco y Ansotegi ocupará su lugar temporalmente
Bajo el mando del entrenador Irún, la Real ha cosechado 4 victorias, 4 empates y 8 derrotas, colocándose en el 15º puesto de la clasificación con 16 puntos y solo un punto por encima del descenso.
El Sanse sale del descenso tras golear al Deportivo (0-3)
En su primera victoria a domicilio, el equipo txuri-urdin ha disputado un partido muy completo para salir de los últimos puestos a lo grande.
Igor Zubeldia: "La actuación del equipo ha sido vergonzosa"
La Real Sociedad ha perdido 1-2 ante el Girona en el partido correspondiente a la 16ª jornada de la Liga EA Sports disputado este viernes en Anoeta. Terminado el partido, Igor Zubeldia se ha mostrado crítico, ha dicho que toca reflexionar, asumir la responsabilidad y seguir adelante.
Tsygankov anula la buena primera parte de la Real (1-2)
Dos goles del futbolista ucraniano desbaratan el tanto de Guedes y la buena primera parte de los txuri-urdin.
Sergio Francisco: "Siento la obligación de que el equipo vaya a por el partido desde el minuto uno"
La Real Sociedad recibe al Girona, en Anoeta, este viernes, a las 21:00 horas, en la decimosexta jornada de LaLiga EA Sports. En la víspera del encuentro, Sergio Francisco, el entrenador del equipo txuri-urdin, ha analizado lo que espera del choque.
Andreia Jacinto reconoce que el equipo acabo "triste y frustrado" por no haber puntuado en Valdebebas frente al Real Madrid
La centrocampista portuguesa ha analizado la derrota ante el Real Madrid; la victoria ante el Barcelona; el próximo rival de las donostiarras tanto en Liga como en Copa, el Deportivo; la dinámica del equipo; las directrices del entrenador; la pasada temporada y su vida en San Sebastián.
Jokin Aperribay: "Evolución, exigencia y confianza; son las palabras clave para obtener buenos resultados"
El presidente de la Real Sociedad, tras la Junta General de Accionistas del club guipuzcoano, ha hablado con EITB. Aperribay ha destacado cómo, a pesar de que "no es fácil la gestión", el club guipuzcoano está logrando, "en los últimos años, buenos resultados económicos".
La Real Sociedad aprueba un presupuesto de 160 millones de euros para la temporada 2025-2026
Es una cifra récord, después de que la entidad donostiarra cerrara el curso 2024-2025 con un superávit de 16,9 millones; la previsión es que, en el actual, la Real Sociedad gane otros 17,8 millones.
Karrikaburu: ''El Eldense compite muy bien en su campo; tendremos que ir a dejarnos todo y a pasar de ronda''
La Real Sociedad jugará la eliminatoria de la Copa del Rey contra el Eldense. Jon Karrikaburu ya sabe lo que es jugar en el Nuevo Pepico Amat y hemos estado con él para ver la reacción.