''Eldenseren aurkako partida oso zaila izanen da, asko sufritzen da; partida serio bat egitera joanen gara''

Jon Karrikabururen prentsaurrekoa
Jon Karrikabururen prentsaurrekoa. Irudia: Real Sociedad
Realak Eldenseren aurka jokatuko du Errege Kopako kanporaketa. Jon Karrikaburuk badaki zer den Pepico Amat Berrian jokatzea eta berarekin egon gara bere erreakzioa ezagutzeko.

