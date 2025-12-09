Karrikaburu: ''El Eldense compite muy bien en su campo; tendremos que ir a dejarnos todo y a pasar de ronda''
La Real Sociedad jugará la eliminatoria de la Copa del Rey contra el Eldense. Jon Karrikaburu ya sabe lo que es jugar en el Nuevo Pepico Amat y hemos estado con él para ver la reacción.
Te puede interesar
La Real Sociedad pierde la pelea por el segundo puesto con el Real Madrid (1-0)
El Real Madrid ha conseguido el triunfo por la mínima ante la Real Sociedad, en un duelo de Liga F Moeve que permite al conjunto blanco adelantar a las txuri-urdin en la clasificación y en el que el único tanto llegó en propia meta por parte de Ainhoa Vicente.
El Sanse cae en Anoeta ante el Sporting (0-1)
El equipo txuri-urdin, que ha conseguido todos sus puntos en casa, no ha sido capaz de dar la vuelta al gol de Gelabert.
Take Kubo: ''El Alavés ha salido más fuerte; cuanto antes nos levantemos, mejor''
En el derbi que se ha jugado en Mendizorrotza, el Alavés ha ganado, 1-0, a la Real Sociedad. Tras el partido, Take Kubo ha reflexionado sobre la situación del equipo txuri-urdin: "Esta es nuestra realidad", ha señalado.
Sergio Francisco: ''Veo a la gente muy enchufada para ganar a un buen equipo''
Mendizorrotza acogerá un derbi entre dos equipos que están separados por un solo punto. El conjunto txuri-urdin cuenta con un punto más que los albiazules.
Resumen y goles del Reus-Real Sociedad de la Copa del Rey
La Real Sociedad venció 0-2 al Reus en la segunda ronda de la Copa del Rey. Mikel Goti, en el minuto 49, y Sadiq, en la prórroga de la segunda parte, de penalti, han hecho los goles del equipo txuri-urdin.
''Hemos peleado durante todo el partido para conseguir pasar a la siguiente ronda y lo hemos conseguido''
La Real Sociedad ha conseguido pasar a los dieciseisavos de la Copa del Rey tras ganar 0-2 al Reus. Hemos estado con Mikel Goti, primer goleador del partido, para ver cómo lo han vivido en el campo.
La Real Sociedad gana en Reus (0-2) y obtiene el pase en la Copa del Rey
El equipo de Sergio Francisco ya está en dieciseisavos de final. Mikel Goti, en el minuto 49, y Sadiq, en el tiempo de prolongación del segundo tiempo, de penalti, han marcado los goles del conjunto txuri-urdin.
Sergio Francisco: "Espero un partido muy complicado, un rival muy motivado"
La Real Sociedad se enfrenta este miércoles al Reus en la segunda ronda de la Copa del Rey. Sergio Francisco ha explicado en rueda de prensa cómo ve el partido.
Una expulsión deja sin premio al Sanse ante el Mirandés (1-0)
El colegiado ha expulsado a Kita en la segunda mitad, justo cuando el conjunto donostiarra mejor estaba jugando, y el Mirandés ha marcado poco después el gol de la victoria.