COPA DEL REY

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Karrikaburu: ''El Eldense compite muy bien en su campo; tendremos que ir a dejarnos todo y a pasar de ronda''

Jon Karrikabururen prentsaurrekoa
18:00 - 20:00

Rueda de prensa de Jon Karrikaburu. Imagen: Real Sociedad

Euskaraz irakurri: ''Eldenseren aurkako partida oso zaila izanen da, asko sufritzen da; partida serio bat egitera joanen gara''
author image

EITB

Última actualización

La Real Sociedad jugará la eliminatoria de la Copa del Rey contra el Eldense. Jon Karrikaburu ya sabe lo que es jugar en el Nuevo Pepico Amat y hemos estado con él para ver la reacción.

Copa del Rey: Alavés-Sevilla, Eibar-Elche, Huesca-Osasuna, Eldense-Real y Ourense-Athletic, en dieciseisavos
Fútbol Real Sociedad Copa del Rey

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X