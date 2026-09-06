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Moncayola: “Ez da gure eguna izan, akats asko egin ditugu”

Iragarkia
18:00 - 20:00
Jon Moncayola, Osasunako jokalaria.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Jon Moncayolak onartu du Osasunak akats asko egin dituela eta bost gol sartuta oso zaila dela Lehen Mailan puntuak batzea.

Futbola Osasuna EA Sports Liga

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