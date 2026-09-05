Euskal derbia
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Luis Miguel Ramis: “Partida parekatua izango dela uste dut"

Iragarkia
Luis Miguel Ramis
18:00 - 20:00
Luis Miguel Ramis. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

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Alavesek eta Osasunak igandean neurtuko dituzte indarrak Mendizorrotzan, oso derbi parekatuan. Bi taldeak defentsan sendotasuna erakutsita iritsiko dira hitzordu honetara, lehen hiru jardunaldietan gol bakarra jaso baitute. Gainera, Romain Del Castillok debuta egiteko aukera izango du, talde gorritxoarekin bat egin berritan.

Futbola Osasuna EA Sports Liga Luis Miguel Ramis Euskal Derbia

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