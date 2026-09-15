Atlético Madrid-Osasuna
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Ramis, sobre el partido contra el Atlético: “El equipo se merece tener premio al trabajo que está haciendo”

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Ramis, entrenador de Osasuna
18:00 - 20:00
Luis Miguel Ramis, entrenador de Osasuna
Euskaraz irakurri: Ramis, Atleticoren aurkako partidari buruz: "Taldeak saria merezi du egiten ari den lanagatik"
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El técnico de Osasuna, Luis Miguel Ramis, ha hablado ante los medios sobre el encuentro de liga que enfrentará a los rojillos este miércoles al Atlético de Madrid.

Fútbol Osasuna LaLiga EA Sports Luis Miguel Ramis

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