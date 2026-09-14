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Braulio Vázquez, en su despedida de Osasuna: “Hemos disfrutado y sufrido juntos. Todo tiene un final”

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18:00 - 20:00
Braulio Vázquez, emocionado, en la rueda de prensa de despedida
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El ya exdirector deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez se ha despedido del equipo rojillo en una rueda de prensa este lunes. Tras diez años de trayectoria, Vázquez se incorpora al Valencia.

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