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Osasunak Rockson eta Del Castillo aurkeztu ditu, Sadarren

Iragarkia
Rockson eta Del Castillo (Osasuna)
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Nafarroako taldeak ondo ekin dio EA Sports Ligari; izan ere, jokoan izan diren aurreneko bederatzi puntuetatik, zazpi bereganatu ditu. Ostegunean, bi jokalari berri hauen aurkezpena egin du.

Futbola Fitxaketak Sadar Osasuna

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