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Osasunak denboraldiaurreko lehen porrota jaso du Napoliren aurka, Italian (2-1)

Iragarkia
Napoli-Osasuna-pretemporada-2-1
18:00 - 20:00
Irudia: Osasuna
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Lehendabiziko gola italiarrentzat Mateo Politanok sartu du 27. minutuan. Atsedenalditik bueltan Lorenzo Luccak bigarrena egin du 53. minutuan. Osasunaren gol bakarra penaltiz iritsi da. Ante Budimirrek 69. minutuan ez du barkatu hamaika metroetatik.

 

Futbola Osasuna

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