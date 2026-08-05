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Osasuna encaja la primera derrota de la pretemporada frente al Nápoles en Italia (2-1)

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Napoli-Osasuna-pretemporada-2-1
18:00 - 20:00

Imagen: Osasuna

Euskaraz irakurri: Napoli-Osasuna partidaren golak eta laburpena: Osasunak denboraldiaurreko lehen porrota jaso du Italian (2-1)
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KIROLAK EITB

Última actualización

El primer gol para los italianos lo ha marcado Mateo Politano en el minuto 27. A la vuelta del descanso, Lorenzo Lucca ha hecho el segundo tanto en el minuto 53. El único gol rojillo ha llegado de penalti. Ante Budimir en el minuto 69 no ha perdonado desde los once metros.       

Fútbol Osasuna

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