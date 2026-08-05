Osasuna encaja la primera derrota de la pretemporada frente al Nápoles en Italia (2-1)
El primer gol para los italianos lo ha marcado Mateo Politano en el minuto 27. A la vuelta del descanso, Lorenzo Lucca ha hecho el segundo tanto en el minuto 53. El único gol rojillo ha llegado de penalti. Ante Budimir en el minuto 69 no ha perdonado desde los once metros.
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Osasuna se impone 1-2 al Norwich City
Osasuna se ha impuesto 1-2 al Norwich City en el amistoso disputado en Colchester. Los rojillos han sido capaces de remontar el gol de Darling en el minuto 58. Aimar Oroz ha tenido sus primeros minutos y el de Arazuri ha mostrado su nivel en la segunda parte. Los rojillos han empatado de penalti. Asier Bonel ha marcado el gol de la victoria en el descuento.
Raúl Moro da la segunda victoria del verano a Osasuna (1-2)
El conjunto navarro sigue sumando buenas sensaciones de cara al inicio de Liga, en el primer amistoso de la gira en tierras inglesas ante el Ispwich.
Osasuna incorpora a Dubasin hasta 2030
El jugador catalán viene del Sporting de Gijón y da el salto a Primera División con el conjunto rojillo.
Victoria de Osasuna frente al Racing en el primer amistoso del verano (2-0)
Osasuna y Luis Miguel Ramis ya están en marcha. El conjunto rojillo ha jugado su primer amistoso de pretemporada frente al Racing en Mendigorria y ha consechado la victoria por 2-0. Raúl García de Haro en el 56' e Iker Muñoz en el 87' han sido los goleadores en la segunda mitad.
Osambela: “Ramis tiene las ideas muy claras; veo al equipo con muchas ganas”
Osasuna tubo un final de temporada muy difícil, cosa que “les ha valido para aprender”. Asier Osambela ha explicado que Luis Miguel Ramis tiene las ideas claras y que están trabajando para transmitirlas al grupo. El navarro se siente “muy cómodo” y tiene claro el objetivo: centrarse y hacer un comienzo de Liga lo mejor posible.
Osasuna se pone manos a la obra bajo las órdenes de Ramis
Osasuna también se ha puesto en marcha de cara a la nueva temporada. Tras los reconocimientos médicos, se ha realizado la primera sesión de trabajo en Tajonar. Ha sido una sesión de trabajo suave, con el nuevo entrenador, Luis Miguel Ramis, para ir conociendo a los jugadores.
Osasuna continúa con sus pruebas médicas, y el viernes realizará su primer entrenamiento
Luis Miguel Ramis dirigirá su primera sesión, en Tajonar, este viernes, una vez que los reconocimientos médicos de los futbolistas de Osasuna ya hayan sido completados.
Los jugadores de Osasuna pasan los reconocimientos médicos
Osasuna inicia el 10 de julio la era de Luis Miguel Ramis con la pretemporada, pero antes suele el turno de pasar los exámenes médicos y hoy han comenzado con este proceso varios jugadores rojillos.
Javi Galán se despide de Osasuna y formará parte de la plantilla del Celta
El club rojillo no ampliará el contrato del lateral extremeño, poniendo fin a una etapa de seis meses en el club.