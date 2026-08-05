Osasuna se ha impuesto 1-2 al Norwich City en el amistoso disputado en Colchester. Los rojillos han sido capaces de remontar el gol de Darling en el minuto 58. Aimar Oroz ha tenido sus primeros minutos y el de Arazuri ha mostrado su nivel en la segunda parte. Los rojillos han empatado de penalti. Asier Bonel ha marcado el gol de la victoria en el descuento.