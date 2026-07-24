PRETEMPORADA
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Victoria de Osasuna frente al Racing en el primer amistoso del verano (2-0)

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Osasuna 2-0 Racing en Mendigorria. Pretemporada.
18:00 - 20:00
Victoria de Osasuna en el primer amistoso del verano.
Euskaraz irakurri: Osasunak garaipena lortu du Racingen aurka udako lehen lagunartekoan (2-0)
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KIROLAK EITB

Última actualización

Osasuna y Luis Miguel Ramis ya están en marcha. El conjunto rojillo ha jugado su primer amistoso de pretemporada frente al Racing en Mendigorria y ha consechado la victoria por 2-0. Raúl García de Haro en el 56' e Iker Muñoz en el 87' han sido los goleadores en la segunda mitad.

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