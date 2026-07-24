Victoria de Osasuna frente al Racing en el primer amistoso del verano (2-0)
Osasuna y Luis Miguel Ramis ya están en marcha. El conjunto rojillo ha jugado su primer amistoso de pretemporada frente al Racing en Mendigorria y ha consechado la victoria por 2-0. Raúl García de Haro en el 56' e Iker Muñoz en el 87' han sido los goleadores en la segunda mitad.
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Osambela: “Ramis tiene las ideas muy claras; veo al equipo con muchas ganas”
Osasuna tubo un final de temporada muy difícil, cosa que “les ha valido para aprender”. Asier Osambela ha explicado que Luis Miguel Ramis tiene las ideas claras y que están trabajando para transmitirlas al grupo. El navarro se siente “muy cómodo” y tiene claro el objetivo: centrarse y hacer un comienzo de Liga lo mejor posible.
Osasuna se pone manos a la obra bajo las órdenes de Ramis
Osasuna también se ha puesto en marcha de cara a la nueva temporada. Tras los reconocimientos médicos, se ha realizado la primera sesión de trabajo en Tajonar. Ha sido una sesión de trabajo suave, con el nuevo entrenador, Luis Miguel Ramis, para ir conociendo a los jugadores.
Osasuna continúa con sus pruebas médicas, y el viernes realizará su primer entrenamiento
Luis Miguel Ramis dirigirá su primera sesión, en Tajonar, este viernes, una vez que los reconocimientos médicos de los futbolistas de Osasuna ya hayan sido completados.
Los jugadores de Osasuna pasan los reconocimientos médicos
Osasuna inicia el 10 de julio la era de Luis Miguel Ramis con la pretemporada, pero antes suele el turno de pasar los exámenes médicos y hoy han comenzado con este proceso varios jugadores rojillos.
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El club rojillo no ampliará el contrato del lateral extremeño, poniendo fin a una etapa de seis meses en el club.
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El director de Tajonar, Ángel Alcalde, y el director técnico del fútbol base, Patxi Puñal, han hecho un balance de la pasada temporada y han presentado las principales novedades y plantillas para el curso 2026/27 en una comparecencia, en El Sadar .
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El club inglés abonará 40 millones por el futbolista, sobre el que los navarros poseían el 50% de sus derechos económicos. Por lo tanto, el club rojillo ingresará 20 millones por la venta.
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