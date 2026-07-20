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Osambela: “Ramis tiene las ideas muy claras; veo al equipo con muchas ganas”

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Asier Osambela
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Osambela: “Sentsazio onak izan ditugu hasieratik; lehiatzen hasteko gogoz gaude”
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KIROLAK EITB

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Osasuna tubo un final de temporada muy difícil, cosa que “les ha valido para aprender”. Asier Osambela ha explicado que Luis Miguel Ramis tiene las ideas claras y que están trabajando para transmitirlas al grupo. El navarro se siente “muy cómodo” y tiene claro el objetivo: centrarse y hacer un comienzo de Liga lo mejor posible.

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