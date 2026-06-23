Osasuna
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Ángel Alcalde y Patxi Puñal defienden el Método Tajonar 3.0, que camina ya hacia su segunda fase

Publicidad
Tajonar-comparecencia-Patxi-Puñal-Ángel-Alcalde
18:00 - 20:00
Comparecencia del director de Tajonar, Ángel Alcalde, y el director técnico del fútbol base, Patxi Puñal, en El Sadar. Imagen: Osasuna
Euskaraz irakurri: Vïdeo: Angel Alcalde eta Patxi Puñal Osasunako harrobiko 'Taxonar 3.0 Metodoa'ren bigarren faseari buruz
author image

E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

El director de Tajonar, Ángel Alcalde, y el director técnico del fútbol base, Patxi Puñal, han hecho un balance de la pasada temporada y han presentado las principales novedades y plantillas para el curso 2026/27 en una comparecencia, en El Sadar .

Tajonar Fútbol Osasuna El Sadar

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X