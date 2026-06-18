Osasuna anuncia el traspaso de Víctor Muñoz al Liverpool

Osasuna ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con el Liverpool de Andoni Iraola para el traspaso de Víctor Muñoz por 40 millones de euros, importe establecido en su cláusula de rescisión. Los navarros poseían el 50% de los derechos económicos del jugador en virtud del acuerdo de traspaso suscrito el pasado verano con su anterior club, el Real Madrid. De modo que el club rojillo ingresará 20 millones de euros por la venta.

El extremo barcelonés, de 22 años, cierra su única temporada en El Sadar con un balance de siete goles y cinco asistencias. Su velocidad y capacidad para desequilibrar le permitieron ser distinguido en dos ocasiones como mejor jugador sub-23 de LaLiga, debutar con la selección española absoluta y formar parte de la convocatoria para el Mundial.

En su despedida, Osasuna ha gradecido a Víctor Muñoz "su extraordinario rendimiento deportivo y también por haber mantenido un respeto ejemplar hacia la entidad hasta su último día como futbolista rojillo. Asimismo, le desea la mejor de las suertes en su nuevo retro profesional".