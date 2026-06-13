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Ander Cantero: “Con Ramis no se van a equivocar”

Ander Cantero, portero del Burgos, conoce bien a Ramis
18:00 - 20:00
Ander Cantero, portero del Burgos.
Euskaraz irakurri: Ander Cantero: “Osasunak Ramisekin denboraldi polita egingo du”
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KIROLAK EITB

Última actualización

El portero del Burgos, canterano de Osasuna, valora la llegada del nuevo técnico al conjunto rojillo, después de haber jugado a sus órdenes las últimas dos temporadas en El Plantío.

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