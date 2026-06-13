Ander Cantero: “Con Ramis no se van a equivocar”
El portero del Burgos, canterano de Osasuna, valora la llegada del nuevo técnico al conjunto rojillo, después de haber jugado a sus órdenes las últimas dos temporadas en El Plantío.
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El técnico mirandés asume la dirección del primer equipo para la próxima temporada tras su paso por el Deportivo Alavés.
Braulio Vázquez: “Ramis tiene la edad y experiencia adecuadas, además de adaptabilidad a sus plantillas"
El director deportivo de Osasuna ha remarcado que el nuevo técnico rojillo tiene una trayectoria "muy dilatada y, sobre todo, de mucho éxito". "En Burgos ha batido el récord de puntos de la institución", ha recordado Braulio.
Ramis: “Estoy muy agradecido por la oportunidad de entrenar a este gran club. Arrasate ha sido un referente"
El nuevo entrenador de Osasuna, Luis Miguel Ramis, ha dejado claro durante su presentación que quiere un equipo “reconocible, estable y que dé importancia a todas las fases del juego”.
Presentación de Luis Miguel Ramis, nuevo entrenador de Osasuna (18:00 horas)
Luis Miguel Ramis, nuevo entrenador de Osasuna
El técnico ha fichado por el club navarro hasta el final de la temporada 2027-2028. Ramis, de 55 años, llega del Burgos CF, de LaLiga Hypermotion, con el que ha estado a punto de clasificarse para el play-off de ascenso.
El seguro contratado por Osasuna con Howden ante un posible descenso desata la polémica
El club rojillo ha subrayado que este tipo de mecanismos son habituales en el deporte profesional y especialmente en el fútbol. Según explica el club navarro, la operación consistió en la contratación de una cobertura por valor de 1,2 millones que garantizaba una compensación de 6 millones en caso de perder la categoría.
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La pamplonesa abandona el cargo tras tres temporadas. Por otro lado, la Fundación Osasuna ha anunciado que reducirá progresivamente la aportación económica destinada a la sección la próxima temporada.