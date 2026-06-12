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Roberto Pérez será el entrenador de Osasuna Femenino

El técnico mirandés asume la dirección del primer equipo para la próxima temporada tras su paso por el Deportivo Alavés.
Roberto Perez, entrenador de Osasuna Femenino
Roberto Pérez. Foto: Osasuna
Euskaraz irakurri: Roberto Perez izango da Emakumezkoen Osasunako emakumezkoen taldeko entrenatzailea
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KIROLAK EITB

Última actualización

Osasuna Femenino ha alcanzado un acuerdo con Roberto Pérez Rivera para que sea el entrenador del primer equipo femenino la próxima temporada. La vinculación con el técnico mirandés se extenderá hasta el 30 de junio de 2027. De esta forma, Pérez dirigirá el cuerpo técnico del que Javier Perujo continuará formando parte en su labor de segundo entrenador.  

Roberto Pérez Rivera asumirá las riendas tras haber completado como segundo entrenador del Deportivo Alavés femenino las dos últimas campañas. Pieza clave en el cuerpo técnico de la entrenadora Andrea Esteban, ha sido partícipe de dos temporadas en las que las babazorras lograron el ascenso a Liga F.

Ahora, el técnico mirandés llega a Osasuna Femenino como primer entrenador para afrontar la próxima temporada en la categoría de plata del fútbol femenino.

Osasuna Promesas

Osasuna también ha anunciado a Miguel Ángel Sierra como nuevo entrenador del Promesas para las próximas tres temporadas tras el acuerdo alcanzado con el actual técnico del C.D. Pamplona.

El técnico catalán se incorporará a la estructura rojilla una vez finalice la fase de ascenso a Segunda Federación que disputa el conjunto navarro. El compromiso entre ambas partes se prolongará hasta el 30 de junio de 2029.

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