Roberto Pérez será el entrenador de Osasuna Femenino
Osasuna Femenino ha alcanzado un acuerdo con Roberto Pérez Rivera para que sea el entrenador del primer equipo femenino la próxima temporada. La vinculación con el técnico mirandés se extenderá hasta el 30 de junio de 2027. De esta forma, Pérez dirigirá el cuerpo técnico del que Javier Perujo continuará formando parte en su labor de segundo entrenador.
Roberto Pérez Rivera asumirá las riendas tras haber completado como segundo entrenador del Deportivo Alavés femenino las dos últimas campañas. Pieza clave en el cuerpo técnico de la entrenadora Andrea Esteban, ha sido partícipe de dos temporadas en las que las babazorras lograron el ascenso a Liga F.
Ahora, el técnico mirandés llega a Osasuna Femenino como primer entrenador para afrontar la próxima temporada en la categoría de plata del fútbol femenino.
Osasuna Promesas
Osasuna también ha anunciado a Miguel Ángel Sierra como nuevo entrenador del Promesas para las próximas tres temporadas tras el acuerdo alcanzado con el actual técnico del C.D. Pamplona.
El técnico catalán se incorporará a la estructura rojilla una vez finalice la fase de ascenso a Segunda Federación que disputa el conjunto navarro. El compromiso entre ambas partes se prolongará hasta el 30 de junio de 2029.
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Presentación de Luis Miguel Ramis, nuevo entrenador de Osasuna (18:00 horas)
Luis Miguel Ramis, nuevo entrenador de Osasuna
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