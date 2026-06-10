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Braulio Vázquez: “Ramis tiene la edad y experiencia adecuadas, además de adaptabilidad a sus plantillas"

GRAFCAV4765. PAMPLONA, 10/06/2026.- El técnico catalán Luis Miguel Ramis ha alcanzado un acuerdo por dos temporadas con el Club Atlético Osasuna y afrontará en Pamplona su primera experiencia como entrenador en Primera Sports acompañado por su cuerpo técnico de confianza Luis Miguel Ramis se convierte así en el entrenador del primer equipo durante las dos próximas temporadas. El técnico tarraconense, de 55 años, firma hasta el 30 de junio de 2028. Junto a él se incorporarán su segundo entrenador, José Manuel Gil; el asistente Iván Madroño; el preparador físico Miguel Ángel Fernández; y el analista José Fajardo. Le acompañan en su presentación el presidente de Osasuna Luis Sabalza y el director deportivo Braulio.EFE/ Jesús Diges
18:00 - 20:00

Braulio Vázquez junto a el nuevo entrenador de Osasuna, Luis Miguel Ramis, durante su presentación. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Bideoa: Braulio Vazquez Osasunako kirol zuzendariak Luis Miguel Ramis gorritxoen entrenatzaile berriari buruz esandakoak bere aurkezpenean
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

El director deportivo de Osasuna ha remarcado que el nuevo técnico rojillo tiene una trayectoria "muy dilatada y, sobre todo, de mucho éxito". "En Burgos ha batido el récord de puntos de la institución", ha recordado Braulio.

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