Osasuna ha anunciado la renovación de Raúl García de Haro hasta 2031. De esta forma, el conjunto rojillo y el delantero amplian su vinculación por tres años más de lo que tenían pactado con anterioridad, y su nueva cláusula será de 40 millones de euros. El catalán ha finalizado esta última temporada con 14 de goles repartidos entre Liga y Copa del Rey. En las tres campañas que ha jugado en Osasuna, ha marcado un total de 27.