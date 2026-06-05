Osasuna ha anunciado la renovación de Raúl García de Haro hasta 2031
El conjunto rojillo y el delantero amplian su vinculación tres temporadas más de lo que tenían pactado anteriormente, y su nueva cláusula será de 40 millones.
Osasuna ha anunciado la renovación de Raúl García de Haro hasta 2031. De esta forma, el conjunto rojillo y el delantero amplian su vinculación por tres años más de lo que tenían pactado con anterioridad, y su nueva cláusula será de 40 millones de euros. El catalán ha finalizado esta última temporada con 14 de goles repartidos entre Liga y Copa del Rey. En las tres campañas que ha jugado en Osasuna, ha marcado un total de 27.
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