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Osasuna ha anunciado la renovación de Raúl García de Haro hasta 2031

El conjunto rojillo y el delantero amplian su vinculación tres temporadas más de lo que tenían pactado anteriormente, y su nueva cláusula será de 40 millones.

Osasuna ha anunciado la renovación de Raúl García de Haro
Foto: CA Osasuna.
Euskaraz irakurri: Raul Garcia de Harok 2031ra arte kontratua berritu duela iragarri du Osasunak
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KIROLAK EITB

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Osasuna ha anunciado la renovación de Raúl García de Haro hasta 2031. De esta forma, el conjunto rojillo y el delantero amplian su vinculación por tres años más de lo que tenían pactado con anterioridad, y su nueva cláusula será de 40 millones de euros. El catalán ha finalizado esta última temporada con 14 de goles repartidos entre Liga y Copa del Rey. En las tres campañas que ha jugado en Osasuna, ha marcado un total de 27.

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