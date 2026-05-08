Osasuna loriatik amesgaiztora igaro da Levanteren aurka (3-2)

Lehen 10 minutuetan 0-2 jarri diren arren, defentsako akatsek eta Herrerak jasotako txartel gorriak partida baldintzatu dute, porrot mingarria eraginez gorritxoentzat.
VALENCIA, 08/05/2026.- El delantero del Levante Víctor García Raja (2d) celebra tras anotar el segundo gol durante el partido correspondiente a la jornada 35 de LaLiga EA disputado este viernes entre el Levante UD y el CA Osasuna en el estadio Ciudad de Valencia. EFE/ Kai Forsterling
Ruben Garcia, burumakur Levanteren golean. Argazkia: EFE
I. G. A. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Osasunak 3-2 galdu du Levanteren aurka ostiral honetan, Valentzian jokatu den EA Sports Ligako 35. jardunaldiko partidan. Lehen 10 minutuetan 0-2 jarri diren arren, defentsako akatsek eta Herrerak jasotako txartel gorriak partida baldintzatu dute, porrot mingarria eraginez gorritxoentzat.

Partida ezin hobeto hasi da gorritxoentzat. Jokoak hiru minutu besterik ez zituenean, Osasunak kontraeraso bat jaurti du eta, Moncayolak baloia erdiratu duenean areara, Toljanek bere atean sartu du gola baloia kanpora jaurtitzen saiatzean (0-1).

Handik gutxira, beste kontraeraso batean aurkitu du talde nafarrak 0-2koa. Oraingoan pazientziaz jokatu behar izan dute, baina ondo landutako jokaldia egin ondoren, Budimirrek sartu du gola.

Abantaila hori lortu ondoren, Osasunak martxa bat jaitsi du eta baloiaren jabetza gehiago izaten jarraitu da, inongo presarik gabe. Bestalde, Levantek buelta eman nahi izan dio hasiera txarrari. Urruneko jaurtiketekin min egiten saiatu da, Pablo Martinez bereziki, baina arrisku gehiegi sortu gabe Sergio Herreraren atean.

Espiren bi burukada izan dira etxekoen aukera argienak, baina kanpora joan dira. Ordu erdia pasata, korner batean, Levantek aldea murriztu du Victor Garciaren golarekin (1-2).

Eta handik minutu batera bakarrik, Victor Garciak bere bigarren gola sartu du partida berdintzeko. Urrunetik erdiraketa-jaurtiketa bat bota du eta, Sergio Herrera aurreratuta harrapatuz, gol ikusgarria sartu du (2-2).

Egoera okertzeko, lehen zatia amaitzear zegoenean, Sergio Herrera kaleratu du epaileak. Baloi baten bila irtetean, gaizki neurtu du atezainak, eta eskuarekin eman behar izan dio baloiari. Epaileak txartel gorria atera dio zuzenean.

Levante denarekin itzuli da aldageletatik, eta bere arean itxi du Osasuna. Gehiegi gerturatzen hasi dira, eta Bruguek langara bidali du baloia burukada batekin. Partidak ez zuen itxura ona eta Liscik aldaketa bikoitza egin du: Torro eta Raul Garcia de Haro, Iker Muñoz eta Budimirren ordez.

Hala ere, Levanten jokoaren agintea izaten jarraitu du, eta Aitor Fernandezek askotan atera behar izan ditu eskuak bere geldiketekin taldea salbatzeko.

Azken minutuetan, Eyongek bakarrik errematatu du buruz area barruan eta partida iraultzeko gola eman dio Levanteri (3-2).

Osasunak ez du jakin aprobetxatzen bi goleko abantaila, eta jokalari bat gutxiago izatea pisu handiegia izan da. Hartara, punturik gabe itzuliko dira Valentziatik.

Futbola Osasuna EA Sports Liga Golak

