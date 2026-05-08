Osasuna loriatik amesgaiztora igaro da Levanteren aurka (3-2)
Osasunak 3-2 galdu du Levanteren aurka ostiral honetan, Valentzian jokatu den EA Sports Ligako 35. jardunaldiko partidan. Lehen 10 minutuetan 0-2 jarri diren arren, defentsako akatsek eta Herrerak jasotako txartel gorriak partida baldintzatu dute, porrot mingarria eraginez gorritxoentzat.
Partida ezin hobeto hasi da gorritxoentzat. Jokoak hiru minutu besterik ez zituenean, Osasunak kontraeraso bat jaurti du eta, Moncayolak baloia erdiratu duenean areara, Toljanek bere atean sartu du gola baloia kanpora jaurtitzen saiatzean (0-1).
Handik gutxira, beste kontraeraso batean aurkitu du talde nafarrak 0-2koa. Oraingoan pazientziaz jokatu behar izan dute, baina ondo landutako jokaldia egin ondoren, Budimirrek sartu du gola.
Abantaila hori lortu ondoren, Osasunak martxa bat jaitsi du eta baloiaren jabetza gehiago izaten jarraitu da, inongo presarik gabe. Bestalde, Levantek buelta eman nahi izan dio hasiera txarrari. Urruneko jaurtiketekin min egiten saiatu da, Pablo Martinez bereziki, baina arrisku gehiegi sortu gabe Sergio Herreraren atean.
Espiren bi burukada izan dira etxekoen aukera argienak, baina kanpora joan dira. Ordu erdia pasata, korner batean, Levantek aldea murriztu du Victor Garciaren golarekin (1-2).
Eta handik minutu batera bakarrik, Victor Garciak bere bigarren gola sartu du partida berdintzeko. Urrunetik erdiraketa-jaurtiketa bat bota du eta, Sergio Herrera aurreratuta harrapatuz, gol ikusgarria sartu du (2-2).
Egoera okertzeko, lehen zatia amaitzear zegoenean, Sergio Herrera kaleratu du epaileak. Baloi baten bila irtetean, gaizki neurtu du atezainak, eta eskuarekin eman behar izan dio baloiari. Epaileak txartel gorria atera dio zuzenean.
Levante denarekin itzuli da aldageletatik, eta bere arean itxi du Osasuna. Gehiegi gerturatzen hasi dira, eta Bruguek langara bidali du baloia burukada batekin. Partidak ez zuen itxura ona eta Liscik aldaketa bikoitza egin du: Torro eta Raul Garcia de Haro, Iker Muñoz eta Budimirren ordez.
Hala ere, Levanten jokoaren agintea izaten jarraitu du, eta Aitor Fernandezek askotan atera behar izan ditu eskuak bere geldiketekin taldea salbatzeko.
Azken minutuetan, Eyongek bakarrik errematatu du buruz area barruan eta partida iraultzeko gola eman dio Levanteri (3-2).
Osasunak ez du jakin aprobetxatzen bi goleko abantaila, eta jokalari bat gutxiago izatea pisu handiegia izan da. Hartara, punturik gabe itzuliko dira Valentziatik.
Zure interesekoa izan daiteke
Alessio Lisci, Levanteren aurkako partidari buruz: “Irabazteko prestatu gara, ez dago b planik”
Osasunak Levanteren aurka jokatuko du bihar. Bi taldeek behar dute garaipena eta Liscik badaki partida “zaila eta psikologikoa izango dela”. “Aimar ondo dagoela” ere adierazi du, baina italiarrak ez du argi utzi zelaian ikusiko dugun edo ez. (Bideoa gazteleraz)
Moncayola: “Azken 10 minutuetan, partida kaosa izan da"
Osasunako jokalariak Bartzelonaren aurka jasandako porrotaz (1-2) hitz egin du, Sadarren jokatu den EA Sports Ligako 34. jardunaldiko partidan.
Osasunak aurpegia eman du Bartzelonaren aurka, baina porrota jaso du Sadarren (1-2)
Gorritxoek aurkariaren area mehatxatu dute, batez ere Budimirrekin, baina balantza Bartzelonaren alde erori da azken minutuetan.
Lisci: “Datorren taldea datorrela, beti naiz baikorra"
Osasunako entrenatzaileak Bartzelonaren aurka EA Sports Ligako 34. jardunaldian jokatuko duten partidaz hitz egin du.
Victor Muñozek lesioa du soleoan eta aste batzuk bajan emango ditu
Sasoi onean zegoen hegalekoak ezkerreko hankako soleoan gihar-lesio bat dauka. Osasunak ez du zehaztu jokalariak zelaietatik kanpo zenbat emanen duen.
García de Haro: “Birtualki salbazioa ematen diguten hiru puntu dira"
Osasunako jokalariak berdinketaren gola sartu du Sevillaren aurka, eta horrek emaitza iraultzeko balio izan du (2-1), EA Sports Ligako 32. jardunaldian.
Catenak azken txanpan eman dio garaipena Osasunari Sevillaren aurka (2-1)
Sevillak aurrea hartu du Maupayren golarekin, baina Raul Garcia de Harok eta Catenak partida irauli dute Sadarri garaipena oparitzeko. Garaipenari esker, gorritxoek arnasa eman diote Alavesi mailari eusteko borrokan.
Lisci: “Biharkoa urteko partidarik garrantzitsuena da"
EA Sports Ligako 32. jardunaldian Sevillaren aurka jokatuko duten partidari buruz hitz egin du Osasunako entrenatzaileak.
Aimar Oroz: “Lehenengo zatian, ez gara ongi sartu”
Osasunak galdu du San Mamesen jokatutako derbia, Athleticen aurka; partida amaituta, Aimar Orozek nabarmendu du igandean Sadarren izango den partida, Sevilla aurkari, oso garrantzitsua dela talde gorritxoarentzat.