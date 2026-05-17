Osasuna pierde ante el Espanyol en El Sadar (1-2), y deberá certificar su salvación en la última jornada

Alessio Lisci ha incluido a Víctor Muñoz en el once inicial de Osasuna, después de que el extremo no hubiera podido jugar en las últimas semanas. Sergio Herrera también ha vuelto al equipo, tras cumplir un partido de sanción. El equipo rojillo y el Espanyol han mantenido un igualado pulso en el tramo inicial del encuentro, en el que Osasuna ha tratado de dar velocidad a su ofensiva, pero sin crear opciones claras de gol.

En el minuto 27, el Espanyol ha marcado el 0-1. Lo ha hecho Carlos Romero, desde fuera del área, con un buen zurdazo, que ha entrado ajustado al poste, sin que Sergio Herrera haya podido hacer nada. Osasuna ha estado a punto de empatar muy poco después, pero Dimitrovic ha detenido el remate de Rubén García, y Romero ha sacado casi bajo los palos el tiro desde cerca de Lucas Torró.