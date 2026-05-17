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Osasuna pierde ante el Espanyol en El Sadar (1-2), y deberá certificar su salvación en la última jornada

Romero ha adelantado al Espanyol en el primer tiempo, Víctor Muñoz ha empatado tras el descanso, y Kike García, en el minuto 53, ha hecho el gol que ha decidido el partido. Con este resultado, Osasuna se queda con 42 puntos, dos más que el Girona, que es decimoctavo y tres más que el Mallorca, decimonoveno.
Espanyol's Kike García (C) celebrates after scoring against Osasuna during the Spanish LaLiga soccer march between CA Osasuna and RCD Espanyol, in Pamplona, Spain, 17 May 2026. EFE/ Jesus Diges
Catena, en primer plano, tras el 1-2, cuyo autor ha sido Kike García. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Osasunak Espanyolen aurka galdu du Sadarren (1-2), eta azken jardunaldian bermatu beharko du mailari eustea
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

Osasuna ha perdido ante el Espanyol, por 1-2, en El Sadar, en la trigésima séptima jornada de LaLiga EA Sports de la temporada 2025-2026, este domingo, y, de esta forma, no ha podido certificar matemáticamente su permanencia en la máxima categoría, que deberá ratificar el próximo fin de semana, en la última jornada del campeonato, en Getafe. Romero ha adelantado al Espanyol en el primer tiempo, Víctor Muñoz ha empatado tras el descanso, y Kike García, en el minuto 53, ha hecho el gol que ha decidido el partido; con este resultado, Osasuna se queda con 42 puntos, dos más que el Girona, que es decimoctavo y tres más que el Mallorca, decimonoveno, a falta de solo un encuentro para el final de la competición. 

Osasuna vs. Espanyol (1-2): resumen del partido

Alessio Lisci ha incluido a Víctor Muñoz en el once inicial de Osasuna, después de que el extremo no hubiera podido jugar en las últimas semanas. Sergio Herrera también ha vuelto al equipo, tras cumplir un partido de sanción. El equipo rojillo y el Espanyol han mantenido un igualado pulso en el tramo inicial del encuentro, en el que Osasuna ha tratado de dar velocidad a su ofensiva, pero sin crear opciones claras de gol.

En el minuto 27, el Espanyol ha marcado el 0-1. Lo ha hecho Carlos Romero, desde fuera del área, con un buen zurdazo, que ha entrado ajustado al poste, sin que Sergio Herrera haya podido hacer nada. Osasuna ha estado a punto de empatar muy poco después, pero Dimitrovic ha detenido el remate de Rubén García, y Romero ha sacado casi bajo los palos el tiro desde cerca de Lucas Torró.

Gol de Romero (0-1)

Presionando con fuerza, buscando con fe llegar al área del Espanyol, el equipo navarro ha dominado a su rival hasta el descanso, pero no ha podido traducir esa superioridad en un gol. Se ha llegado al intermedio con 0-1, y la afición de Osasuna, en El Sadar, miraba al césped y, además, a los resultados del Levante-Mallorca y del Atlético Madrid-Girona (en ambos encuentros ganaba 1-0 el conjunto local).

Osasuna merecía el gol, y lo ha encontrado enseguida en el segundo tiempo, en el minuto 48. Lo ha marcado Víctor Muñoz, que ha recogido un rechace al borde del área, y ha lanzado un fuerte chut, que ha batido a Dimitrovic. Era el 1-1, que ha provocado que la afición de El Sadar explotara de júbilo. 

Gol de Víctor Muñoz (1-1)

Lo cierto es que el Espanyol ha tardado poco en marcar su segundo gol, que ha llegado apenas cuatro minutos después. Kike García ha sido su autor, al aprovechar una buena jugada de ataque que sus compañeros han llevado a cabo por la derecha. El pase de gol lo ha dado Dolan; Kike García, exjugador de Osasuna, no ha celebrado el tanto. 

Gol de Kike García (1-2)

Raúl García de Haro, Iker Muñoz y Moi Gómez han saltado al campo a la hora de partido, en busca del empate. En un córner, Budimir ha cabeceado muy bien hacia la escuadra de Dimitrovic, pero el portero del Espanyol ha firmado una gran parada. El equipo de Lisci metía en su parcela al Espanyol, pero no lograba marcar otro gol.

El Sadar trataba de impulsar a su equipo, ya en los últimos minutos. Osasuna ha puesto cerco a la portería del Espanyol, colgaba balones peligrosos, forzaba saques de esquina… Boyomo, ya en el tiempo de prolongación, ha estado muy cerca del 2-2, pero no ha llegado ese segundo gol, y el esfuerzo de Osasuna se ha quedado sin premio. 

Ficha técnica

1 – Osasuna: Sergio Herrera; Rosier (Barja, m. 79), Boyomo, Catena, Bretones (Galán, m. 67); Moncayola (Moi Gómez, m. 58), Torró (Iker Muñoz, m. 58); Rubén García (Raúl, m. 58), Aimar, Víctor Muñoz, Budimir.

2 – Espanyol: Dmitrovic; Omar, Riedel, Cabrera, Carlos Romero; Urko, Pol Lozano (Pickel, m. 64); Dolan, Edu Expósito (Calero, m. 64), Pere Milla; y Kike García (Roberto, m. 64).

Goles: Romero, 0-1 (m. 27), Víctor Muñoz, 1-1 (m. 48), Kike García, 1-2 (m. 53).

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz (Comité Madrileño). Tarjeta amarilla a Iker Muñoz (Osasuna), y a Lozano y Roca (Espanyol).

Incidencias: 21 186 aficionadas y aficionados, en El Sadar.

Fútbol LaLiga EA Sports El Sadar Alessio Lisci Aimar Oroz Osasuna

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