Osasunak Atleticoren eraginkortasunaren aurka talka egin du, eta Europako ametsa urruntzen dela ematen du (1-2)

Lookmanen eta Sorlothen golek Alessio Liscik zuzentzen duen taldea zigortu dute, nahiz eta gehiago merezi izan duen lehen zatian, atsedenaldira berdinketa batekin joatea behintzat, baina bigarrenean beste gol bat jaso du. Barjak aldea murriztu du luzapenean.

Lookman, penaltiz egindako gola ospatzen. Argazkia: EFE

E. L. H. | KIROLAK EITB

Osasunak 0-2 galdu du Atletico Madrilen aurka Sadarren, EA Sports Ligako 36. jardunaldian, eta badirudi Conference Leaguerako txartela lortzeko aukerak urruntzen direla, gainerako emaitzen zain. Lookmanen eta Sorlothen golek Alessio Liscik zuzentzen duen taldea zigortu dute. Osasunak gehiago merezi izan du lehen zatian, atsedenaldira berdinketa batekin joatea behintzat, baina bigarrenean beste gol bat jaso du. Atletico bat gutxiagorekin geratu da amaierarako hamar minuturen faltan, eta nafarrek aldea murriztea lortu dute Kike Barjak luzapenean sartutako golari esker.

Osasunak sari gutxi izan du lehen zatian, gorritxoak nagusi izan baitira, eta koltxoneroek baino baloi gehiago izan dute; gainera, arriskua sortu dute areara egindako erdiraketen bidez. Hala ere, Cholo Simeoneren jokalariek aurrea hartu dute markagailuan 15. Minutuan, Lookmanek sartutako penaltiari esker. Epaileak penaltia adierazi du Javi Galanek, Griezmannekin lehian, baloiarekin ukitu duelako.

Lisciren taldeak berehala erantzun du, eta Rossierrek 21. minutuan egindako jaurtiketa Budimirrek desbideratu du area barruan, baina ez du aterik aurkitu. Bi minutu geroago, aurrelari kroaziarrak lehen zatiko abagune argienetako bat alferrik galdu du. Bakarrik geratu da Mussoren aurrean, Atletico Madrilen atzelarien opari baten ostean, baina ez du asmatu.

Raul Morok min hartuta berdegunea utzi behar izan du 35. minutuan, eta Kike Barja zelairatu da bere ordez. Jarraian, Sadarreko harmailak eta jokalari gorritxoek Budimirri egindako penaltia eskatu dute, baina Llorentek baloia ukitu du eta epaileak ez du ezer adierazi. 40. minutuan, Pubillek sekulako barnekaldia egin du eskuin hegaletik eta bere jaurtiketa gurutzatua kornerrera desbideratu du Aitor Fernandezek, geldiketa bikain batekin.

45. minutuan, epaileak penaltia adierazi du, Mussok ukabilarekin Budimirren burua jo duelakoan. Zuzenean ematen zuen atezain koltxoneroak ukabilez ukitzen zuela baloia, eta ez zuela jokalari kroaziarra kolpatzen. VARak Jose Luis Guzman epaileari deitu dio jokaldia berrikusteko, eta bere lehen erabakia atzera bota du. Luzapenean, Zenicako aurrelariak txartel horia ikusi du Pubill bultzatzeagatik, baloirik gabe tartean ez zegoenean.

Atsedenaldiaren ostean, neurketa berotu da, eta epaileak txartel horiak atera ditu futbolariak baretzeko. 65.minutuan, Abel Bretonesen erdiraketa on batek Budimirren burua aurkitu du, baina Mussok geldiketa ikusgarri batekin erantzun dio. 70. minutuan, bigarren kolpea Lisciren taldearentzat; izan ere, Sorlothek Llorenteren erdiraketa bat aprobetxatu du, 70. minutuan buruz Atleticoren bigarren gola egiteko. Aurrelari norvegiarra bigarren zatian zelairatu da.

78. minutuan, Llorentek bigarren txartel horia ikusi du, merezita, Aimar Orozi egindako sarrera gogor baten ostean. Talde nafarra saiatu da azken minutuetan markagailua estutzen, eta Barjak luzapenean egindako erremateari esker lortu du. Baina beranduegi zen dagoeneko.

