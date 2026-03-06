Osasuna vs Mallorca
Alessio Lisci: "Mallorcaren aurkako partida oso garrantzitsua da"

Alessio Lisci
18:00 - 20:00
Alessio Lisci. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Osasunako entrenatzaileak prentsaurrekoa eman du bihar Mallorcaren aurka jokatuko duten partidaren atarian. "Gogo handia dugu, partida oso garrantzitsua da, finalaren tankera duen neurketa", azpimarratu du. "Irabaziz gero, ez ginateke matematikoki salbatuta egongo, baina bai birtualki", adierazi du.

 

 

Alessio Lisci Futbola Osasuna Sadar

