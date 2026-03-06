Alessio Lisci: "El partido ante el Mallorca es transcendental"
El entrenador de Osasuna ha comparecido en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana contra el Mallorca. “Tenemos muchas ganas, el partido no es importante, es importantísimo, es trascendental”, ha remarcado. “En caso de ganar no estaríamos matemáticamente salvados, pero sí virtualmente porque serían más doce puntos con el golaveraje", ha señalado.
Braulio Vázquez: “He demostrado que estoy en el sitio que quiero estar, en el sitio que soy feliz”
Han presentado a Braulio Vázquez como director deportivo del Osasuna hasta el 2029. El gallego va a ser el director deportivo más longevo de Osasuna. En rueda de prensa ha asegurado que, “eso para mí es un orgullo”, además de comentar que ha tenido opciones de clubes muy importantes.
El director deportivo Braulio Vázquez renueva con Osasuna hasta 2029
José Antonio Prieto “Cata”, secretario técnico de fútbol profesional del club navarro, también ha firmado su renovación. Braulio llegó a Osasuna en mayo de 2017, y, en ese periodo, el equipo pamplonés ha obtenido un ascenso a Primera División, seis permanencias holgadas, un subcampeonato de Copa del Rey y una clasificación para la Liga Conferencia.
Lisci: "Quizá era un partido de 0-0, pero el fútbol va de marcar goles"
El entrenador de Osasuna, Alessio Lisci, ha apuntado que el partido que ha disputado este domingo contra el Valencia en Mestalla “quizá” era un encuentro de 0-0 y no de 1-0 como ha acabado, pero ha agregado que “el fútbol va de marcar goles”.
Osasuna pierde ante el Valencia sin tirar a puerta (1-0)
Ha sido un partido con poco peligro por ambos lados, en el que el único disparo a puerta ha sido un penalti de Ramazani que ha sentenciado el partido.
Herrera: “Hemos ganado al Real Madrid, a un equipazo"
Declaraciones del portero de Osasuna Sergio Herrera tras vencer 2-1 al Real Madrid en el partido correspondiente a la 25ª jornada de la Liga EA Sports.
Un golazo de Raúl García en los últimos minutos da la victoria a Osasuna ante el Real Madrid (2-1)
Los de Lisci se han adelantado en el marcador gracias a un gol de penalti marcado por Budimir en la primera parte. En la segunda, Vinicius ha empatado en el 73 y Raúl García ha sellado la victoria rojilla en el 91.
Lisci: "Me han dicho que el ambiente en El Sadar en los partidos frente al Real Madrid siempre es increíble"
El entrenador de Osasuna es consciente, según ha explicado en la rueda de prensa previa al duelo de este sábado frente al Real Madrid, que el ambiente en El Sadar en los partidos frente al conjunto blanco "siempre es increíble". Por otro lado, Lisci no quiere que su equipo caiga en el "error" de ver una "clasificación tranquila" y considera el partido de este sábado "una final".
Alessio Lisci: "Si tenía que ganar un equipo, era el Elche"
El entrenador de Osasuna ha hablado sobre el empate contra el Elche (0-0) en la 24ª jornada de LaLiga EA Sports disputada en el Martínez Valero.
Sergio Herrera se hace gigante para dar un punto a Osasuna ante el Elche (0-0)
El Elche tuvo varias ocasiones para marcar y ponerse por delante, pero el portero rojillo completó un gran partido para desbaratar cada ocasión.