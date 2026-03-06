Osasuna vs. Mallorca
Alessio Lisci: "El partido ante el Mallorca es transcendental"

Alessio Lisci
18:00 - 20:00
Alessio Lisci. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Alessio Lisci: "Mallorcaren aurkako partida oso garrantzitsua da"
El entrenador de Osasuna ha comparecido en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana contra el Mallorca. “Tenemos muchas ganas, el partido no es importante, es importantísimo, es trascendental”, ha remarcado. “En caso de ganar no estaríamos matemáticamente salvados, pero sí virtualmente porque serían más doce puntos con el golaveraje", ha señalado.

Alessio Lisci
18:00 - 20:00
Lisci: "Me han dicho que el ambiente en El Sadar en los partidos frente al Real Madrid siempre es increíble"

El entrenador de Osasuna es consciente, según ha explicado en la rueda de prensa previa al duelo de este sábado frente al Real Madrid, que el ambiente en El Sadar en los partidos frente al conjunto blanco "siempre es increíble". Por otro lado, Lisci no quiere que su equipo caiga en el "error" de ver una "clasificación tranquila" y considera el partido de este sábado "una final".  

