Alessio Lisci: "El partido ante el Mallorca es transcendental"

El entrenador de Osasuna es consciente, según ha explicado en la rueda de prensa previa al duelo de este sábado frente al Real Madrid, que el ambiente en El Sadar en los partidos frente al conjunto blanco "siempre es increíble". Por otro lado, Lisci no quiere que su equipo caiga en el "error" de ver una "clasificación tranquila" y considera el partido de este sábado "una final".