Lisci: "Real Madrilen aurkako partidetan Sadarreko giroa ikaragarria dela esan didate"
Osasunako entrenatzaileak jakin badaki, Real Madrilen aurkako neurketaren aurreko prentsaurrekoan azaldu duenez, talde zuriaren aurkako partidetan Sadarren dagoen giroa "ikaragarria" dela.
Zure interesekoa izan daiteke
Alessio Lisci: "Talde batek irabaztekotan, Elxek irabazi behar zuen"
Osasunako entrenatzaileak Elxen aurkako berdinketaz (0-0) hitz egin du EA Sports Ligako 24. jardunaldian. (Adierazpenak gazteleraz)
Sergio Herrera harresi bilakatu da Osasunari puntu bat emateko Elxen aurka (0-0)
Elxek hainbat aukera izan ditu gola sartu eta aurretik jartzeko, baina atezain gorritxoak partida bikaina burutu du aukera bakoitza zapuzteko.
Alessio Lisci: "Ondo gaude eta edozertarako gai garela uste dugu"
Alessio Lisci Osasunako entrenatzaileak prentsaurrekoa eman du ostiral honetan gorritxoek Elxen aurka jokatuko duten partida aztertzeko.
Lisci: "Pozik gaude, baina berdinketa emaitzarik justuena zela uste dut"
Osasunako entrenatzaileak Celtaren aurka lortutako garaipenaz (1-2) hitz egin du Balaidosen jokatutako EA Sports Ligako 23. jardunaldian.
Osasunak hiru puntu eskuratu ditu Balaidosen euripean (1-2)
Euri zaparradek markatutako partidan, Budimirrek aurreratu ditu gorritxoak, baina Borja Iglesiasek berdinketa jarri du penaltiz. Raul Garcia de Harok sartu du garaipenaren gola.
Alessio Lisci: "Konfiantza handiz joan behar dugu"
Alessio Lisci Osasunako entrenatzaileak prentsaurrekoa eman du ostiral honetan Celtaren aurka jokatuko duten LaLigako partida aztertzeko.
Osasunak Sheraldo Beckerrek Mainz 05era joateko lagapena itxi du, derrigorrez erosteko aukerarekin
Futbolariak Bundesligan jarraituko du denboraldi honetan, bi kluben artean itxita geratu den operazio baten ostean.
Ruben Garcia: "Gure zaleekin, badirudi bospasei jokalari gehiago garela"
Sadarren Vila-Realen aurka jokatutako partida 2-2 berdindu ostean, Ruben Garciak esan du taldea indartsu ikusten duela, eta etxean edonor garaitzeko gai dela, gaur garaipena lortu ez badu ere.
Osasunak puntu bat eskuratu du Vila-realen aurka (2-2)
Puntu banaketa Sadarren, minutu askotan nagusi izan den Osasunaren eta bigarren zatian hazi den Vila-realen artean. Neurketako golegileak Victor Muñoz eta Budimir izan dira gorritxoentzat, eta Gerard Morenok sartu ditu urpekari horiaren bi golak.