Osasuna vs Real Madril
Lisci: "Real Madrilen aurkako partidetan Sadarreko giroa ikaragarria dela esan didate"

Alessio Lisci
18:00 - 20:00
Alessio Lisci Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Osasunako entrenatzaileak jakin badaki, Real Madrilen aurkako neurketaren aurreko prentsaurrekoan azaldu duenez, talde zuriaren aurkako partidetan Sadarren dagoen giroa "ikaragarria" dela. 

