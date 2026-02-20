Osasuna vs. Real Madrid
Lisci: "Me han dicho que el ambiente en El Sadar en los partidos frente al Real Madrid siempre es increíble"

Euskaraz irakurri: Lisci: "Real Madrilen aurkako partidetan Sadarreko giroa ikaragarria dela esan didate"
El entrenador de Osasuna es consciente, según ha explicado en la rueda de prensa previa al duelo de este sábado frente al Real Madrid, que el ambiente en El Sadar en los partidos frente al conjunto blanco "siempre es increíble". Por otro lado, Lisci no quiere que su equipo caiga en el "error" de ver una "clasificación tranquila" y considera el partido de este sábado "una final".

 

