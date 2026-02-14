ELX VS OSASUNA (0-0)

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Alessio Lisci: "Talde batek irabaztekotan, Elxek irabazi behar zuen"

Rueda de prensa Osasuna
18:00 - 20:00

Alessio Lisci. Argazkia: Eitb

author image

EITB

Azken eguneratzea

Osasunako entrenatzaileak Elxen aurkako berdinketaz (0-0) hitz egin du EA Sports Ligako 24. jardunaldian. (Adierazpenak gazteleraz)

Alessio Lisci Futbola Osasuna EA Sports Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X