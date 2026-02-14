Elche vs Osasuna (0-0)
Alessio Lisci: "Si tenía que ganar un equipo, era el Elche"

Alessio Lisci. Foto: Eitb
Euskaraz irakurri: Alessio Lisci: "Talde batek irabazi behar bazuen, Elx zen"
EITB

Última actualización

El entrenador de Osasuna ha hablado sobre el empate contra el Elche (0-0) en la 24ª jornada de LaLiga EA Sports disputada en el Martínez Valero.

