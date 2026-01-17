OSASUNA VS OVIEDO (3-2)
Aimar Oroz: "Asko sufritu dugu, baina azkenean irabazi egin dugu, eta hori da garrantzitsuena"

Aimar Oroz. Osasuna vs Oviedo (3-2).
Aimar Oroz pozarren agertu da Osasunak Oviedo 3-2 menderatu eta gero. Edonola ere, jokalari nafarrak adierazi talde gorritxoa ez dela eroso egon eta asko kostatako garaipena izan dela, markagailuan atzetik joan baitira.

Osasuna EA Sports Liga Aimar Oroz

