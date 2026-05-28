Osasunak 2028ra arte lotu du Mauro Echegoyen, kontratua beste bi denboraldi luzatzeko aukerarekin

Jokalariaren etete-klausula sei milioira igo dute, eta 15 milioira iritsiko da lehen taldeko kide denean. Dagoeneko Murchanteko erdilariak urrian egin zuen debuta lehen taldearekin, Sant Jordiren aurka Kopako lehen kanporaketan.

Mauro Echegoyen Murchanteko erdilaria. Irudia: Osasuna

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Osasunak akordioa itxi du Mauro Echegoyen futbolariarekin 2028ko ekainaren 30era arte kontratua berritzeko. Halaber, talde gorritxoak lotura beste bi denboraldi luzatzeko aukera izango du, 2030era arte, talde nafarrak ohar baten bidez jakinarazi duenez.

Jokalariaren etete-klausula sei milioi eurokoa izango da aurrerantzean, eta 15 milioira igoko da LaLiga EA Sportseko lehen taldeko kide den unean.

Mauro Echegoyen Berrozpek (Murchante, Nafarroa) hirugarren denboraldia amaitu berri du Osasuna Promesasekin. 35 neurketa jokatu ditu denboraldi honetan, horietatik 34 hasierako hamaikakoan.

Erdilaria alebin mailan heldu zen Taxoarera, Club Deportivo Murchante bere jaioterriko taldetik. 21 urte ditu eta 99 norgehiagoka ofizial jokatu ditu Lehen RFEFn.

Joan den urriaren 29an egin zuen debuta lehen taldearekin, 66 minutu jokatu baitzituen Osasunak Sant Jordiren aurkako Errege Koparen lehen kanporaketan.

