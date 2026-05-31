KONTRATU BERRITZEA

Osasunak 2028ra arte berritu dio kontratua Kike Barjari

Gorritxoen kapitainak bi urtez luzatu du klubarekin zuen lotura, eta 15 milioi euroko etete-klausula izango du.

Osasuna anuncia la renovación de Kike Barja hasta 2028
Argazkia: CA Osasuna
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Kike Barja kapitainaren kontratua 2028ra arte berritu duela iragarri du Osasunak. Noaingo jokalariak 232 partida ofizial jokatu ditu gorritxoekin, eta 15 milioi euroko etete-klausula izango du. Amaitu berri den denboraldia izan da bere lehen denboraldia taldeko lehen kapitain bezala.

Futbola Osasuna EA Sports Liga

