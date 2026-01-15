Braulio Vazquez, Osasunako kirol zuzendaria: "Plantilla berriztatu beharko genuke; printzipioz ez dago irteerarik"
Braulio Vazquezek agerraldia egin du prentsaurrekoan, eta talde gorritxoak etorkizunerako dituen asmoen berri eman du. Izenik eman ez duen arren, argi utzi du asmoa egungo plantilla hobetzea dela.
Jorge Herrando, Osasunarekin kontratua berritu duela iragarri ostean: "Jokatzeko eta nire lana erakusteko gogotsu nago"
Osasunarekin 2030era arte kontratua berritu duela iragarri ostean, Jorge Herrandok prentsaurrekoa eman du talde gorritxoan izango duen etorkizunaz hitz egiteko.
Herrandok 2030era arte berritu du kontratua Osasunarekin, 20 milioiko etete-klausularekin
24 urterekin, nafarrak 65 partida ofizial jokatu ditu lehen talde gorritxoarekin. Kontratua 2027an amaitzen zitzaion.
Lisci, kanporaketari buruz: "1-2koaren aurretik epaileak ikusi ez duen faltak emaitza baldintzatu du"
Alessio Lisci Osasunako entrenatzaileak Realaren aurkako partida aztertu du, eta epailearen akats batek kanporaketa baldintzatu duela azpimarratu du.
Alessio Lisci, Realaren aurkako partidaren aurrean: "Lehiatzera joateko oso gogotsu gaude"
Alessio Lisci Osasunaren entrenatzaileak bihar Errege Kopan Realaren aurka jokatuko duten partidaren analisia egin du.
Lisci: "Partida hau ehun aldiz jokatuz gero behin galduko genuke"
Osasunako entrenatzaileak EA Sports Ligako 19. jardunaldian Gironaren aurka jasotako porrotaz (1-0) hitz egin du.
Osasunak norabiderik gabe jarraitzen du etxetik kanpo (1-0)
Varaten golak garaipena eman dio Gironari, eta gorritxoek irabazi gabe jarraitzen dute bisitari moduan.
Lisci: "Gironan irabaztea aurrerapauso handia izango litzateke"
Osasunak etxetik kanpoko lehen garaipena lortu nahi du larunbat honetan Gironaren aurka. Alessio Liscik talde gorritxoa une onean dagoela azpimarratu du, eta etxetik kanpoko bolada txarrarekin ez itsutzeko deia egin du.
Ruben Garcia: "Gaiztakeria gehiago izatea kostatzen zaigu"
Osasunako jokalariak gorritxoen gola sartu du, eta Athleticen aurka lortutako berdinketa baloratu du Sadarren, EA Sports Ligako 18. jardunaldiko euskal derbian.
Alessio Liscik "azkarrak izatea" eskatu die jokalariei Athleticen aurka
Osasunako entrenatzaileak larunbatean, EA Sports Ligako 18. jardunaldian, Athleticen aurka Sadarren jokatuko duten derbiari buruz hitz egin du.