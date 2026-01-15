OSASUNA
Braulio Vazquez, Osasunako kirol zuzendaria: "Plantilla berriztatu beharko genuke; printzipioz ez dago irteerarik"

Braulio Vazquez.
EITB

Braulio Vazquezek agerraldia egin du prentsaurrekoan, eta talde gorritxoak etorkizunerako dituen asmoen berri eman du. Izenik eman ez duen arren, argi utzi du asmoa egungo plantilla hobetzea dela.

