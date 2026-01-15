OSASUNA
Braulio Vázquez, director deportivo de Osasuna: “Tendríamos que hacer una regeneración de la plantilla; en principio no hay salidas”

Euskaraz irakurri: Braulio Vazquez, Osasunako kirol zuzendaria: "Taldea berritu beharko genuke; hasiera batean ez dago irteerarik"
EITB

Braulio Vázquez ha comparecido en rueda de prensa, donde ha comentado los planes a futuro que tiene el club rojillo. Aunque no ha dado nombres, ha dejado claro que la intención es mejorar la plantilla actual.

