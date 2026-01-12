Prentsaurrekoa
Alessio Lisci, Realaren aurkako partidaren aurrean: "Lehiatzera joateko oso gogotsu gaude"

Alessio Lisci Osasunaren entrenatzailearen adierazpenak Realaren kontrako Kopako partidaz.
Alessio Lisci, Osasunaren entrenatzailea

EITB

Alessio Lisci Osasunaren entrenatzaileak bihar Errege Kopan Realaren aurka jokatuko duten partidaren analisia egin du. 

